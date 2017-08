Renault a semnat un contract de 600 milioane dolari cu Iranul, unde va produce modelele Symbol si Duster

Noua companie va fi detinuta in proportie de 60% de Renault, Organizata pentru inovatie si dezvoltare industriala (20%) - un organism public iranian - si societatea privata iraniana Parto Neguine Nasseh, fiecare cu cate 20%.Compania va avea sediul la Saveh, la circa 120 kilometri sud-vest de Teheran, intr-o uzina care exista deja si care va fi dezvoltata si modernizata. Aici se vor produce modelele Renault Symbol si Duster al Dacia.Primele masini ar putea fi vandute intr-un an si jumatate.A doua faza a proiectului va incepe in 2019 si va dura trei ani. In timp, cele doua modele Symbol si Duster ar urma sa ajunga la 300.000 de exemplare pe an.Potrivit acordului, 30% dintre masinile si componentele produse in aceasta uzina iraniana vor fi exportate.Renault este deja prezent in aceasta tara cu 80 de milioane de locuitori cu o capacitate existenta de productie de 200.000 de vehicule anual.In 21 iunie 2016, grupul francez PSA a semnat un acord cu Iran Khodro, parafand astfel revenirea sa in aceasta tara, dupa ridicarea sanctiunilor internationale care vizau Teheranul.