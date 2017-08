Un mic studiu de caz - Cum a reusit Slovacia sa atraga Jaguar Land Rover pentru o investitie de peste un miliard de euro, desi au fost o multime de probleme de rezolvat

Uzina va incepe la final de 2018 sa produca modelul Land Rover Discovery la 100 km de capitala Bratislava, langa orasul Nitra. cand va ajunge la maximul de capacitate -150.000 unitati/an - si vor fi 2.800 de angajati.Seful agentiei din investitii straine din Slovacia spune ca au fost cinci luni grele de discutii in care zeci de consultanti au avut intalniri uneori pana in ore de tarzii din noapte.Slovacia a avut concurenti puternici: Polonia, Ungaria si Mexic, tara nord-americana ajungand "in finala" unde pana la urma a fost aleasa Slovacia. Polonia a iesit din cursa si fiindca oficialii au vorbit prea mult, iesind in presa cu declaratii exaltate dar neadevarate care i-au deranjat pe oficialii Jaguar Land Rover.