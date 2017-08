Guvernul a aprobat ordonanta care aduce modificari Codului Rutier. Principala noutate tine de introducerea conceptului de suspendare a inmatricularii

noul proprietar (cumparator) nu solicita transcrierea transmiterii dreptului de proprietate in termen de 90 de zile de la data dobandirii dreptului de proprietate asupra vehiculului;

Guvernul anunta ca a aprobat Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.Actul normativ transpune in legislatia nationala unele prevederi din Directiva 2014/46/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 aprilie 2014 de modificare a Directivei 1999/37/CE a Consiliului privind documentele de inmatriculare pentru vehicule.Prin ordonanta aprobata astazi se introduce conceptul de suspendare a inmatricularii, ce vizeaza strict o operatiune administrativa care consta in interzicerea temporara a dreptului de a pune in circulatie si a utiliza un vehicul pe drumul public si nu vizeaza anularea inmatricularii. In context, vehiculul va figura in continuare inmatriculat pe numele proprietarului/detinatorului in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate (care va cuprinde, totusi, o mentiune de suspendare a inmatricularii).Operatiunea administrativa devehiculului nu exonereaza proprietarul acestuia de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului local. Suspendarea inmatricularii nu conduce la suspendarea platii impozitului asupra mijlocului de transport sau la nedatorarea impozitului pe mijlocul de transport.Situatiile in care se propune producerea suspendarii de drept a inmatricularii sunt urmatoarele:Totodata, actul normativ prevede instituirea unui mecanism potrivit caruia, in cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar sa se inscrie in evidentele autoritatilor competente de inmatriculare simultan cu mentionarea incetarii calitatii de titular al inmatricularii a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operatiuni, noul proprietar va fi obligat sa solicite autoritatii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, in termen de 90 de zile de la data dobandirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.In cadrul acestui mecanism, organul fiscal care opereaza scoaterea autovehiculului din evidenta fiscala a fostului proprietar va avea obligatia de a notifica instrainarea acestuia in cadrul schimbului de informatii prevazut de reglementarile in materie fiscala in termen de cinci zile lucratoare autoritatii competente de inmatriculare. Totodata, se propune ca autoritatea competenta de inmatriculare sa faca mentiunea privind instrainarea vehiculului in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate constituit de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, in termen de 30 de zile de la primirea notificarii.