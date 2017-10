In noua luni s-au inmatriculat aproape 380.000 de masini second-hand din import, de aproape cinci ori mai multe decat masinile noi

Segmentul cel mai consistent a fost cel al masinilor SH din import care a ajuns la 378.424 unitati, cu 156.000 mai mult decat in intervalul ianuarie-septembrie 2016. Volkswagen a fost marca numarul unu, cu 98.000 de masini, Opel a fost pe locul doi, cu 47.000 iar Ford, pe trei, cu 37.000.Luna cea mai slaba a fost ianuarie, cu sub 8.000 de masini SH inscrise, iar februarie a fost luna de maxim, cu peste 67.000. In ultimele trei luni s-au depasit in mod constant 40.000 unitati.Si la reinmatriculari (masini care si-au schimbat proprietarul pe plan intern) totalul a fost extrem de mare, depasind 360.000 de unitati, in septembrie si octombrie valoarea fiind de peste 40.000 de unitati. Luna cea mai slaba a fost ianuarie, cu sub 18.000 unitati, iar cea mai buna, februarie, cu peste 57.000.Piata masinilor noi a urcat cu 16%, pana la 78.769 unitati, Dacia fiind cel mai cautat brand, cu peste 21.000 de unitati. Volkswagen a fost pe locul doi, cu peste 7.500 unitati, iar Skoda pe trei, cu 6.700 unitati.Efectele eliminarii timbrului de mediu s-au vazut clar la ponderea masinilor mai vechi de 10 ani inscrise in circulatie. Daca anul trecut acestea au reprezentat 45% din totalul inmatricularilor, anul acesta au depasit 60%, semn ca multi romani au profitat si au adus masini vechi, dar ieftine, din Occident. Cifrele arata clar acest lucru: in februarie, prima luna de dupa disparitie taxei auto, 67% dintre masinile inmatriculate erau mai vechi de 10 ani, iar in martie ponderea a fost de 66%.Numarul foarte mare de masini vechi face ca parcul auto romanesc sa fie mult mai „batran” decat media UE, varsta medie fiind de 13 ani la noi, fata de 8,5 ani in UE. Scaderea dramatica a pietei masinilor noi in tara a facut ca parcul auto sa devina mult mai invechit decat cel din UE, in timp ce in 2009 si 2010 eram la egalitate, cu o medie in jurul a opt ani. Printre tarile cu parcuri auto invechite se numara Polonia, Lituania si Letonia.Diferentele dintre noi si UE sunt foarte mari la ponderea masinilor mai vechi de 10 ani in raport cu intregul parc auto. In Romania aceste masini reprezinta 73% din parcul auto, in timp ce in UE ponderea lor este de numai 42%. Lucrurile s-au schimbat mult fata de 2008 cand masinile mai vechi de 10 ani reprezentau doar 42% din parcul auto national si 35% din cel al UE.