Guvernul suplimenteaza fondurile pentru Programul Rabla Clasic si pentru noul Program RO-LA

vehicule rutiere autopropulsate sunt transportate pe calea ferata, in trenuri compuse din vagoane specializate,

incarcarea si descarcarea vehiculelor rutiere pe, respectiv de pe vagoanele specializate se realizeaza in terminale specializate, prin intermediul sistemelor proprii de autopropulsie si prin rulare pe rotile proprii;

soferii vehiculelor rutiere autopropulsate pot insoti respectivele vehicule pe durata transportului feroviar, caz in care sunt transportati in vagoane de calatori (vagoane cuseta sau vagoane de clasa).



Bugetul alocat Programului Rabla Clasic se majoreaza cu circa 25 de milioane de lei, ceea ce inseamna 3.800 de vouchere in plus pentru acest an, potrivit unei hotarari aprobate de Executiv miercuri. Se asigura, astfel, continuarea Programului Rabla, pentru a incuraja cumpararea de autoturisme care nu polueaza si sunt mai sigure in trafic.Totodata, Guvernul a alocat 10 milioane de lei pentru demararea Programulului RO-LA, prin care se urmareste reducerea poluarii, a noxelor si a emisiilor de CO2 din atmosfera. Concret, noul program de finantare vizeaza reducerea efectelor negative pe care transporturile rutiere de marfa le produc asupra mediului, prin transferul unui segment al transportului de marfa dinspre transportul rutier catre calea ferata.Transportul de tip RO-LA reprezinta forma particulara de transport combinat in care:Programul RO-LA se inscrie in Politica nationala a Romaniei in domeniul energiei din surse regenerabile (SRE), in vederea corelarii cu economiile de energie si cresterea eficientei energetice, componente importante ale pachetului de masuri necesare pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si pentru respectarea Protocolului de la Kyoto la Conventia - cadru a Organizatiei Natiunilor Unite.Hotararea aprobata astazi modifica anexele nr. 1, 1a, 1b si 2b la Hotararea Guvernului nr.146/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu.