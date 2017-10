Ford a demarat productia SUV-ului EcoSport la Craiova. Un nou model ar putea urma, insa nu se stie cand

Ford a lansat productia noului model in prezenta presedintelui Iohannis si a premierului Tudose, intr-o hala in care s-au aflat cateva mii de oameni.Compania a inceput anul trecut pregatirile pentru noul EcoSport, investind 200 milioane euro si avand in plan sa adauge 1.700 de angajati la cei 2.600 pe care ii avea Pana acum au fost angajati 1,300 de oameni, astfel ca totalul se apropie de 4.000.Nu au fost anuntate preturile noului EcoSport, insa versiunea precedenta costa intre 16.000 si 20.000 euro, in functie de motorizare si dotari.