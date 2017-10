In Polonia va fi construita cea mai mare fabrica europeana de baterii pentru masini electrice

LG Chem vrea sa ajunga sa produca 100.000 de baterii anual la unitatea poloneza unde vor fi 2.500 de angajati si unde productia ar putea incepe in 2018. Fabrica este bine plasata, la sub 200 km de granita cu Germania, tara in care cel mai mare producator auto, Volkswagen, a anuntat ca vrea sa investeasca 20 miliarde euro pentru "electrificarea" gamei.In cadrul fabricii va exista si un centru de cercetare si dezvoltare unde vor fi 400 de angajati. Clientii unitatii vor fi mari producatori auto. In ultimii sase ani pretul mediu de productie a bateriilor pentru masini electrice a scazut puternic, insa in medie o baterie costa 5.000-7.000 euro/masina.Aceste costuri fac ca masinile electrice sa fie scumpe fata de media pietei, mai ales ca majoritatea modelelor au autonomie de sub 200 km.In aceste conditii nu este de mirare ca masinile pur-electrice au reprezentat doar 0,2% din totalul masinilor noi vandute in 2016 in Europa.In Europa lucreaza aproximativ cinci milioane de oameni in fabricile de componente auto si temerea industriei este ca trecerea la masini electrice va reduce cu cateva sute de mii numarul de angajati. Masinile electrice au mai putine componente si o parte dintre sistemele care exista la masinile diesel si pe benzina nu se vor mai regasi in masinile pur-electrice si deci nu va mai fi nevoie de productia anumitor piese.Va fi insa nevoie de productia de baterii, iar aici Europa sta foarte rau, in timp ce China, Coreea de Sud si Japonia stau foarte bine.Tranzitia catre masini electrice trebuie sa fie in asa fel gandita incat sa nu oferim un dar nedorit chinezilor, avertiza recent Roberto Vavassori, presedintele Asociatiei Europene a Producatorilor de Componente Auto. El spunea ca, spre deosebire de Asia, Europa nu sta deloc bine la productia de baterii, dar nici la cea de senzori si microprocesoare, componente care se vor regasi din plin in masinile conectate ale viitorului si, mai tarziu, in cele autonome