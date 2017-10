Ilan Laufer, ministrul pentru mediul de afaceri: Mai multi producatori auto sunt interesati de regiune, iar Romania reprezinta o optiune serioasa. Suntem in discutii destul de avansate

In prezent Romania are doi producatori auto care realizeaza anual 360.000 de masini (Aproximativ 310.000 Dacia si 50.000 Ford). In total in sectorul auto activeaza peste 600 de companii producatoare de componente si numarul total de angajati trece de 200.000. Sectorul are o productie anuala in valoare de 22 miliarde euro, dintre care 16 miliarde euro compionentele si 6 miliarde euro autoturismele."Suntem in discutii destul de avansate, dar nu este doar Romania in aceasta discutie, ci sunt si tarile din regiune",explica pentru HotNews.ro ministrul Laufer.