Brexit-ul si incertitudinile care-l inconjoara au dus pe minus vanzarile de masini in Europa luna trecuta

Luna trecuta vanzarile de masini noi in cele 27 de piete monitorizate de JATO au scazut cu 2,2%, dupa ce in lunile din prima parte a anului piata a fost pe plus, Cei de la JATO spun ca de vina este Brexit-ul, perspectivele sale si mai ales incertitudinile legate de negocierile pentru iesirea Regatului Unit din UE.Piata auto din UK a scazut cu 9% si cea germana cu 3%, aici contand si ofensiva impotriva diesel-urilor.In Danemarca minusul a fost de 22% si tot in jur de 20% au scazut si pietele din Letonia si Irlanda. Alte tari care au fost pe minis sunt Belgia, Norvegia, Suedia si Elvetia. Italia si Spania au fost pe plus, iar cele mai mari cresteri procentuale au fost in Lituania (46%) si Grecia (29%).Inmatricularile de masini noi au scazut cu 2,2% luna trecuta, pana la 1,46 milioane unitati, iar pentru noua luni piata este pe plus: 3,4% catre 11,97 milioane unitati, dintre care 3,4 milioane SUV-uri.Dintre marcile de volum, Ford si Honda au avut luna trecuta cele mai mari scaderi, de peste 10%, in timp ce Alfa Romeo si Suzuki au urcat cu peste 15%, Volkswagen ramane marca numarul unu ca volum de vanzari, urmata de Renault, Ford, Opel si Mercedes.La modele, Volkswagen Golf a fost detasat numarul unu ca vanzari, urmat de Nissan Qashqai si Renault Clio. Dacia Sandero a fost pe 24 in top, iar Duster pe 40, insa acesta din urma va urca dupa lansarea celei de-a doua generatii.