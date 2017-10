Toyota, pe cale sa produca o baterie care sa "schimbe regulile jocului" pe piata masinilor electrice

Acesta baterie, realizata integral din materiale solide, va fi urmatoarea generatie de stocare de inalta capacitate si va imbunatati bateriile litiu-ion inlocuind electrolitul sub forma de lichid sau gel cu un material conductor solid.Printre altele, noua tehnologie va oferi o capacitate mai mare de stocare a energiei electrice si o mai mare siguranta.“Ne zbatem sa terminam dezvoltarea acestei tehnologii, dar mai sunt cateva probleme in privinta productiei ei in masa”, a spus presedintele Toyota, Takeshi Uchiyamada.“Credem ca tehnologia noastra de baterii (integral) solide poate schimba regulile jocului pentru ca are potentialul de a imbunatati radical autonomia autovehiculelor”, a declarat vicepresedintele executiv Didier Leroy.