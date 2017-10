Uber va lansa in cel mult trei luni in Bucuresti serviciul GREEN cu masini 100% electrice

Uber GREEN va aparea in meniul aplicatiei la fel ca si celelalte servicii si tarifele vor fi similare cu Uber X. Uber GREEN a fost testat in premiera intre martie si iunie 2016 la Lisabona si Porto.Anuntul a fost facut la Bucuresti de Pierre-Dimitri Gore-Coty, vicepresedintele companiei pentru Europa, Orientul Mijlociu si Africa Acesta s-a intalnit si cu premierul Tudose."Bucurestiul este faimos pentru arhitectura, viata culturala si mancarea deosebita. Din pacate, in acelasi timp este faimos si pentru traficul sau. Ne dorim sa fim partenerii autoritatilor si ai organizatiilor de mobilitate urbana din Uniunea Europeana. Romania este una dintre cele mai importante tari din UE si vrem sa continuam aici dialogul despre viitorul transportului cu comunitatile locale. Ma bucur sa va anunt astazi ca, pana in ianuarie, vom introduce in Bucuresti UberGREEN - un serviciu care ofera 100% masini electrice. Este un serviciu disponibil si in alte capitale europene, precum Lisabona sau Paris. Bucuresti va fi primul oras din CEE cu UberGREEN, spune Gore-Coty.