Terzo Millenio, cel mai nou si impresionant concept de masina electrica de la Lamborghini

Terzo Millenio, numita si "mileniul trei", din pricina tehnologiei avansate integrate in compozitia ei, este cel mai nou concept de masina electrica de la Lamborghini, creata in colaborare cu Massachusetts Institute of Technology (MIT), scrie Engadget Se vehiculeaza ideea ca performantele masinii vor depasi asteptarile. Cea mai impresionanta caracteristica este capacitatea de stocare a energiei folosind superconductori. In prezent, supercondensatorii nu sunt pregatiti pentru productia in serie, fiind foarte costisitori, insa MIT, impreuna cu Lamborghini, vrea sa creeze unul care sa functioneze ca o baterie, dar care sa dispuna de abilitatea de a se incarca si descarca mai rapid. Aceasta functionalitate ar fi ideala pentru o acceleratie exploziva.Compania exploreaza, de asemenea, posibilitatea unor baterii compozite de carbon, care sa aiba la baza nanotehnologii. Integrarea acestora ar reduce greutatea vehiculului si ar creste capacitatea de descarcare a bateriei. La cum se arata, Terzo Millenio ar putea combina doua tehnologii de stocare in cadrul aceluiasi model.Caroseria masinii este din fibra de carbon, iar acest concept ar putea contine o tehnologie care poate detecta degradarea timpurie a fibrei de carbon. Mai mult, se zvoneste ca aceasta ar putea repara degradarea detectata cu ajutorul unor "nano-canale".