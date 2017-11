Comisia Europeana vrea sa oblige producatorii auto sa reduca emisiile medii de CO2 ale automobilelor cu 30% in deceniul urmator

Pentru a mentine cota de piata si pentru a accelera trecerea la vehicule cu emisii scazute si cu emisii zero, Comisia a propus astazi noi obiective pentru emisiile medii de CO2 generate de toate autoturismele si camionetele noi din UE, care se vor aplica incepand cu 2025 si, respectiv, 2030.¬Industria autovehiculelor din UE se afla la un moment de rascruce. Pentru a-si mentine pozitia de lider mondial si pentru a respecta mediul si sanatatea publica, industria autovehiculelor trebuie sa investeasca in tehnologii noi si curate. Vom stimula introducerea pe piata a autovehiculelor cu emisii zero, bazandu-ne pe o infrastructura de incarcare fara sincope si pe baterii de inalta calitate produse in Europa¬. spune Comisarul pentru piata interna, industrie, antreprenoriat si IMM-uri, Elzbieta Bienkowska,Pachetul privind mobilitatea curata include urmatoarele documente:- Noi standarde privind CO2, pentru a-i ajuta pe producatori sa imbratiseze inovarea si sa furnizeze vehicule cu emisii scazute pe piata. Propunerea include atat obiective pentru 2025, cat si pentru 2030. Obiectivul intermediar pentru 2025 asigura demararea deja de pe acum a investitiilor, Obiectivul pentru 2030 ofera stabilitatea si directia pe termen lung necesare pentru a mentine aceste investitii. Aceste obiective contribuie la efectuarea tranzitiei de la vehicule conventionale cu ardere la vehicule nepoluante.- Directiva privind vehiculele nepoluante, pentru a promova solutiile de mobilitate curata in procedurile de achizitii publice si, prin urmare, pentru a stimula puternic cererea si implementarea in continuare a solutiilor privind mobilitatea curata.- Un plan de actiune si solutii de investitii pentru instalarea la nivel transeuropean a unei infrastructuri pentru combustibili alternativi. Scopul este de a incuraja crearea unor planuri nationale mai ambitioase, de a spori investitiile si de a imbunatati gradul de acceptare in randul consumatorilor.- Revizuirea directivei privind transportul combinat, care promoveaza utilizarea combinata a diferitelor moduri de transport de marfuri (de exemplu, camioane si trenuri), va facilita folosirea stimulentelor de catre intreprinderi si, astfel, va impulsiona utilizarea combinata a camioanelor si a trenurilor, a slepurilor si a navelor pentru transportul de marfuri.- Directiva privind serviciile de transport de calatori cu autocarul, menita sa stimuleze dezvoltarea de legaturi cu autobuzul pe distante lungi in Europa si sa ofere alternative la utilizarea autoturismelor personale, va contribui la reducerea in continuare a emisiilor generate de sectorul transportului si a congestionarii traficului. Aceasta va oferi optiuni de mobilitate suplimentare, de mai buna calitate si mai ieftine, in special pentru persoanele cu venituri reduse.- Initiativa privind bateriile are o importanta strategica pentru politica industriala integrata a UE, astfel incat vehiculele si alte solutii privind mobilitatea, precum si componentele acestora, sa fie concepute si produse in UE.