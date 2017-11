Cand masinile noastre ajung sa stie mult prea multe despre noi. Doi cercetatori romani arata ce ar putea face hackerii cand isi pun in gand sa atace un autoturism

Gabrilel Cirlig, cunoscut ca hackerul RATB si-a cumparat o masina japoneza din 2014 si a inceput sa citeasca despre calculatorul sistemului multimedia al masinii si despre ce poate face el. I-a venit ideea inspirat de un eveniment care s-a lasat cu un recall de peste 100.000 de Jeep-uri. In 2015, doi cercetatori americani, Charlie Miller si Chris Valasek au preluat de la distanta controlul unei masini Jeep, intr-o demonstratie menita sa arate ca producatorii auto trebuie sa fie mult mai atenti cu soft-urile puse pe masini.Multa lume nu isi da seama ca la masinile mai noi calculatorul masinii chiar este un computer asemanator cu cele pe care le avem in casa. La masina lui Cirlig calculatorul sistemului multimedia are puterea unui smartphone de gama medie: are 1 GB RAM, are WiFi, are un sistem de operare de sine statator si are si GPS. Evident ca la o masina second-hand de multi ani vechime computerul nu este atat de puternic si nu poate stoca atat de multe informatii, insa la cele mai noi este puternic. Masina lui Cirlig a costat 20.000 de euro.Dupa ce s-a documentat a reusit sa acceseze calculatorul cu ajutorul unui stick USB. Descoperirea a fost, spune Gabriel, ca masina stia extrem de multe despre el fiindca acel computer al sistemului multimedia stocheaza o multime de date pe care le extrage de pe smartphone de fiecare data cand sincroniza telefonul cu masina.