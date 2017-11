Vanzarile de masini vor scadea puternic catre anul 2040 pe fondul dezvoltarii serviciilor stil Uber, insa masinile vor parcurge cu 65% mai multi kilometri - studiu

IHS spune ca in 2040 se vor vinde 54 de milioane de masini noi in Europa, SUA, China si India, cu 20% mai putine decat in prezent. De ce? Fiindca industria auto este in fata unei schimbari majore datorita aplicatiilor de mobilitate stil Uber, Didi sau Lyft, iar pentru tot mai multi va fi mai simplu sa foloseasca aceste aplicatii, decat sa detina o masina personala.