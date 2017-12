Brexitul are deja primele efecte negative asupra sectorului auto din Marea Britanie - Investitiile, productia si vanzarile sunt in declin - studiu

Efectele unui Brexit dur vor fi decisive pentru capacitatea de inovatie si pentru competitivitatea industriei auto britanice, arata un studiu Coface care mentioneaza ca din 2016, s-a observat un declin abrupt al investitiilor furnizorilor si producatorilor auto (o scadere de 36%, comparativ cu media pentru perioada 2011-2015), o tendinta care devine mai pronuntata in 2017, in ciuda lansarilor a 28 de noi modele. O problema este si ca Regatul Unit nu are un numar suficient de furnizori locali de echipamente, astfel ca per total costurile cresc.Dupa o crestere exceptionala a productiei vehiculelor, inregistrata la jumatatea anului 2016 (1,02 milioane de unitati vandute, in urcare cu 8,5% pentru perioada Ianuarie - August comparativ cu aceeasi perioada in 2015), 2017 a cunoscut o scadere a productiei de aproape 2%. Dinamica sanatoasa a exporturilor din aceasta industrie, orientata puternic catre piata europeana (79% dintre vehiculele asamblate in Marea Britanie sunt exportate, dintre care 56% catre celelalte tari ale UE) nu compenseaza scaderea cererii interne generate de o pierdere a increderii consumatorului.Dependenta industriei auto britanice de piata europeana nu se opreste la exporturi. Sectorul importa 56% dintre piesele necesare pentru asamblarea unui vehicul si este bine integrat in lantul valoric european, permitandu-i sa optimizeze costurile, stocurile si timpii de productie.In paralel, din 2016, s-a observat un declin abrupt al investitiilor furnizorilor si producatorilor auto (o scadere de 36%, comparativ cu media pentru perioada 2011-2015), o tendinta care devine mai pronuntata in 2017, in ciuda lansarilor a 28 de noi modele (toti producatorii de vehicule la un loc) propuse intre 2017 si 2024. Perspectivele legate de dificultatile si de rezultatul negocierilor Brexit risca sa prejudicieze in continuare interesul tarii pentru investitii straine, inclusiv companiile mama (Tata Motors, BMW, Nissan si PSA) ale unui numar important de marci auto britanice.¬Piata unica europeana este in mod clar vitala pentru industria auto britanica. In scenariul unui Brexit dur, cu implementarea unor controale stricte ale bunurilor si cu aplicarea tarifelor OMC, riscurile ar fi multiplicate¬, declara Khalid Ait Yahia, economist in cadrul Coface specializat in sectorul auto si metale.Scaderea competitivitatiiRegatul Unit nu are un numar suficient de furnizori locali de echipamente. In Europa, o piesa auto poate calatori prin 15 tari1 inainte de a fi asamblata, in final, la un vehicul. Lipsa unui acord de comert liber cu Uniunea Europeana ar insemna costuri marite cu 10% pentru un vehicul si cu 3% pentru o piesa, conform tarifelor care deriva din acordurile OMC.Lipsa fortei de munca calificateStatutul de membru in Uniunea Europeana al Regatului Unit faciliteaza angajarea inginerilor si a tehnicienilor calificati in contextul unui deficit de absolventi in domeniul stiintific si tehnic formati in tara. In consecinta, tinand seama de restrictiile asupra imigrarii economice solicitate de tabara ¬plecarii¬, dificultatile in acest domeniu vor fi exacerbate pe termen scurt si mediu.Semne de intrebare care planeaza asupra finantarii inovatiilorPozitia de lider a Marii Britanii in Europa in dezvoltarea vehiculelor hibride si electrice deriva, in parte, din programele de finantare a inovatiilor lansate de Uniunea Europeana (programul cadru FP7 2007-2013, urmat de planul Horizon 2020, dar si de un imprumut de 250 MIL Lire Sterline din partea Bancii Europene de Investitii). In perioada post-Brexit, semnele de intrebare care planeaza asupra finantarii inovatiilor ar putea submina si mai mult sectorul auto britanic.