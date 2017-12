Ungaria vrea sa atraga Tesla Motors, promitand scutiri de taxe si stimulente fiscale

Ministrul de Externe ungar a facut un tur al Silicon Valley si s-a intalnit si cu directori de la Tesla Motors, spunand ca acestia au reactionat pozitiv la propunerile Budapestei care a promis scutiri de taxe si diverse alte stimulente financiare pentru a convinge compania lui Elon Musk sa se instaleze.Ministrul Szijjarto a mai spus ca un atuu este ca Ungaria are cea mai mica taxa pe profitul companiilor dintre toate tarile UE (9%) si a adaugat ca Tesla Motors va instala doua statii de incarcare de mare putere in Ungaria pana la final de 2018: una la Gyor si una la Nagykanizsa.Ungaria are un sector auto puternic cu 100.000 de angajati, cele mai mari fiind uznele Audi, Daimler, Suzuki si Opel. Ungaria a pierdut in fata Slovaciei uriasa investitiei de peste un miliard de euro a Jaguar-Land Rover.