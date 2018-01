Norvegia devine prima tara in care masinile electrice si hibride au ajuns sa aiba peste jumatate din piata totala a masinilor noi

In 2016 electricele si hibridele au avut 40% din vanzarile de masini noi in tara cu 5,3 milioane de locuitori, iar anul trecut ponderea a ajuns la 52%.Cele mai vandute modele pe piata auto a masinilor noi au fost Volkswagen Golf, BMW i3, Toyota Rav4 si Tesla Model X.Norvegia si-a propus ca in 2025 sa interzica vanzarea de masini pe benzina si motorina, iar anul trecut s-a incercat reducerea subventiilor pentru masini electrice, dar propunerea a fost respinsa.In Norvegia se vand peste 150.000 de masini noi/an, din care peste o cincime sunt 100% electrice si in nicio tara europeana vanzarile de masini pur electrice nu sunt mai mari decat in tara scandinava.Tara scandinava a decis acum peste zece ani sa transforme parcul auto si sa ajute in mod eficient introducerea masinilor electrice. In Oslo a inceput inca din 2008 crearea unei infrastructuri de incarcare, iar masinile electrice au inceput sa se vanda bine dupa 2010 cand au aparut si modele precum Nissan Leaf si mai tarziu Tesla.Subventiile si diversele scutiri de taxe au facut ca masinile 100% electrice sa fie si cu peste 10-15.000 de euro mai ieftine decat pretul de lista si in acest fel, modele precum Tesla Model S, Volkswagen e-Golf sau Nissan Leaf au ajuns sa se vanda in cateva mii de exemplare/an fiecare, in timp ce in multe tari europene abia isi gasesc cateva zeci de clienti.In afara de subventii, cumparatorii sunt scutiti si de taxa la cumparare, care poate depasi 25% din valoarea vehiculului si au o multime de gratuitati zi de zi: parcare in centrul orasului, scutiri de taxe la intrarea in tuneluri si pe ferryboat si dreptul de a merge pe banda de autouz. Intr-o tara cu autostrazi, tunele si tarife mari de parcare, aceste scutiri pot aduce, arata unele calcule, chiar si economii de peste 8.000 de euro/an.