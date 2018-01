Takata recheama in service 3,3 milioane de airbaguri in Statele Unite, la cererea autoritatilor americane

Takata a identificat cel putin 15 producatori auto care au cumparat airbaguri, intre care Toyota Motor, Honda Motor, General Motors, BMW si Tesla.Compania japoneza a anuntat ca va colabora cu companiile pentru a dezvolta un remediu pentru fiecare vehicul si pentru a cere proprietarilor acestora sa vina sa inlocuiasca airbagurile.Dispozitivele de umflare defecte pot exploda in cazul unor coliziuni si pot rani ocupantii vehiculelor cu schije metalice. Astfel de incidente au provocat moartea a 13 persoane si ranirea altor cateva sute de persoane in Statele Unite, iar solicitarile pentru despagubiri au determinat Takata sa solicite in luna iunie a anului trecut intrarea in procedura de faliment.Aproape doua treimi din cele 31,5 milioane de vehicule din Statele Unite care includ airbagurile periculoase fabricate de Takata nu erau inca reparate la jumatatea lunii septembrie a anului 2017, potrivit unui raport publicat in noiembrie de o organizatie independenta care supravegheaza rechemarile.Circa 65 de milioane de dispozitive de umflare urmeaza sa fie rechemate pana la sfrasitul anului 2018 in cadrul unui plan al Administratiei pentru Siguranta Traficului pe Drumurile Nationale din Statele Unite, care prevede sa fie reparate cu prioritate dispozitivele cele mai periculoase.