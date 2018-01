CES Las Vegas Au inceput testele cu masini autonome in zona unde se tine cel mai mare targ de tehnologie al inceputului de an

Masina autonoma in Las Vegas

Lyft, cel mai important rival Uber in SUA, a facut un parteneriat cu Aptiv, fosta Delphi Automotive, care a instalat pe cateva masini BMW Seria 5 tehnologia care da masinilor un grad inalt de autonomie.De la centrul expozitional unde se tine targul CES, care incepe oficial marti, masinile ii pot duce pe cei dornici sa le testeze catre 20 de destinatii. Jurnalistii care au testat masinile spun ca un om de la Aptiv este la volan, fiindca altfel aceste masini nu ar fi primit permsiunea de a rula pe strazi, insa rar a fost nevoie sa intervina, mai ales ca masina nu ruleaza la viteze mari, dat fiind ca este aglomeratie.Pe masini au fost montati 21 de senzori, dar exista si camere video si un radar. Cei de la Aptiv au reusit sa integreze totul intr-un spatiu mai redus, fara a fi nevoie sa puna un urias radar pe masina, lucru care ar fi facut ca aceste masini de test sa arate mult mai ciudat.Lyft si Aptiv testeaza masinile si in Boston, dar vor adauga noi orase, scopul Aptiv fiind ca tehnologia companiei sa fie inclusa in 2019 pe masini de serie.