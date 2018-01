UPDATE Amenzi de peste 730.000 de euro: Consiliul Concurentei a sanctionat 12 companii de pe piata productiei, distributiei si comercializarii de acumulatori auto/Rombat sustine ca nu a urmarit niciodata sa fixeze preturile

UPDATE (marti, 18:23) Precizari transmise de Rombat

"1. Investigatia Consiliului Concurentei a avut ca obiect ingrijorarea autoritatii cu privire la cateva formulari neclare, ambigue, cuprinse in cadrul contractelor de distributie din perioada 2008 – 2013.

2. In practica insa, Rombat nu a urmarit niciodata ca prin contractele incheiate cu distribuitorii sai sa fixeze preturile de revanzare ale acestora, acestia din urma avand intotdeauna libertatea de a practica propriile politici de pret.

3. Consiliul Concurentei nu a probat in cursul Investigatiei sale faptul ca distribuitorii au aplicat in piata o politica de pret stabilita de Rombat.

4. In final insa, Rombat si distribuitorii sai au recunoscut culpa in utilizarea in perioada 2008 – 2013 a clauzelor contractuale neclare, interpretabile, avand in vedere faptul ca autoritatea de concurenta poate sanctiona intreprinderile si pentru incalcari de obiect ale legii (simpla existenta in contracte, a unor formulari care pot fi interpretate ca practici anticoncurentiale) - procedura de recunoastere a faptei aducand o serie de beneficii intreprinderilor investigate ce apeleaza la aceasta"

Astfel, contractele incheiate intre ROMBAT S.A. si distribuitori, in perioada 2008-2013, prevedeau clauze prin care se stabilea un pret minim sau fix aplicabil la revanzarea produselor ROMBAT catre vanzatorul final.Prin incheierea acestor intelegeri, partile au intentionat sa isi asigure reciproc beneficiul rezultat din vanzarea acumulatorilor auto ROMBAT, consumatorul final fiind obligat sa plateasca un pret mai mare pentru aceste produse.Cele mai mari amenzi au fost aplicate producatorului Rombat, 2.957.894 lei (aprox. 657.310 euro) si distribuitorului Tenet SRL, 71.521 lei (aprox 15.894 euro).Conform Legii Concurentei, sunt interzise orice intelegeri intre companii care denatureaza concurenta, in special cele prin care se stabilesc preturile de vanzare sau cumparare.Consiliul Concurentei incurajeaza companiile implicate in intelegeri anticoncurentiale sa contacteze autoritatea de concurenta, sa isi recunoasca participarea la incalcare si sa furnizeze dovezi privind intelegerea respectiva. Procedand astfel, companiile pot beneficia de reduceri substantiale ale amenzilor sau chiar de imunitate totala.