Premiera in Arabia Saudita - A fost organizat primul salon auto pentru femei

Salonul se tine in al doilea oras ca maime din Arabia Saudita si sunt prezente si o serie de masini hibride, fiind insa prezentate si solutii de finantare pentru femeile care peste cateva luni vor avea in premiera dreptul sa aiba permis.Compania care organizeaza salonul spera sa faca evenimente similare si in alte orase din tara.Masura anuntata in septembrie a fost luata si ca parte a programului de modernizare a tarii, si ca efect al insistentelor femeilor in ultimii 30 de ani, dar nu sunt acestea singurele motive. Femeile vor putea renunta la soferii pe care ii angajau pana acum si vor avea mai multi bani la dispozitie si mai multa libertate, chiar daca multe alte lucruri le sunt interzise. Este de asteptat si ca piata auto sa creasca puternic in tara cu 32 de milioane de oameni, probabil segmentul masinilor de clasa mica urmand sa aiba avans peste media pietei.In ultimii ani femeile au primit mai multe drepturi, pot vota si pot candida pentru functii in consiliile orasenesti, pot sa faca munci care pana de curand erau interzise. Calculul este simplu: daca femeile vor putea conduce vor avea mai mare libertate si, daca vor capata in continuare in anii viitori noi drepturi, milioane de persoane care nu aveau voie sa intre in piata muncii vor avea acces si economia tarii va castiga.Bineinteles ca si piata auto va creste mult. In Arabia Saudita s-au vandut in 2016 aproximativ 679.000 de masini noi, cel mai bun an din istorie fiind 2014, cu aproape 850.000. Piata auto este mult peste nivelul din intervalul 2006-2010 cand a scazut si spre 350.000 unitati.Toyota, Hyundai si Nissan sunt marcile cu cele mai mari vanzari, iar sedan-urile mari si SUV-urile sunt clasele cele mai cautate. Este de asteptat ca anuntul istoric de acum sa duca piata la peste un milion de masini/an si sa creasca si vanzarile de masini de oras de clasa mica si medie.Surse: Reuters , AFP