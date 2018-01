Europenii vor cumpara 600.00 de masini pur-electrice in 2020 si Tesla Model 3 va fi lider de piata - studiu

Estimarile LMC arata ca in 2020 vanzarile de masini 100% electrice vor ajunge la 600.000 unitati, iar in 2022, la un milion. Piata va creste puternic si datorita noului Nissan Leaf, dar interesul va fi tot mai mare fiindca trei marci europene premium vor lansa in urmatorii ani masini electrice: Jaguar, Porsche si Audi.Insa piata ar trebui sa fie influentata puternic si de lansarea Model 3 de la Tesla, masina care vine cu intarziere dar care, daca Tesla se tine de cuvant cu livrarile, ar putea in 2020 sa fie cel mai vandut model pur-electric din Europa, cu 43.000 de unitati. LMC estimeaza ca Renault Zoe isi va gasi atunci 31.000 de clienti, BMW i3, 30.000, Nissan Leaf, 26.000 si Volkswagen ID EV, 20.000.De remarcat ca marca numarul unu ca si cota de piata in Europa, Volkswagen, are vanzari mici la full-electrice, e-Golf fiind abia pe locul cinci in topul celor mai vandute modele.