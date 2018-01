Dacia a atins un nou record de vanzari pe plan mondial anul trecut: 655.000 de unitati. A fost insa primul an in care sub jumatate dintre masini au fost produse la Mioveni, iar restul, in Maroc

Vanzarile Dacia s-au ridicat in 2017 la 655 235 unitati, cu 12,2% mai mult fata de nivelul atins in 2016. In 2016 Dacia vanduse 584.000 de masini, dintre care 320.000 produse la Mioveni. Anul trecut 312.000 dintre masinile Dacia au fost produse in Arges, ceea ce imseamna pentru prima oara sub 50% din total.Cu 43.262 vehicule comercializate (+11,3% fata de nivelul inregistrat in 2016) si o cota de 29% din vanzarile de vehicule noi*,Dacia s-a impus si in 2017 drept lider detasat pe piata din Romania.Reluat in 2017, programul Rabla si-a dovedit o data in plus eficacitatea. Din totalul vehiculelor vandute prin intermediul acestui program, 47% au fost livrate de Dacia.