Producatorii auto promit investitii totale de peste 90 miliarde dolari pentru masini electrice - analiza Reuters

In prezent masinile full-electrice au sub 1% din piata auto mondiala care totalizeaza 90 milioane masini noi/an. Producatorii europeni au anuntat investitii de 52 miliarde dolari in electrificare, cei din China au promis 21 de miliarde, iar cei din SUA, 19 miliarde, insa nu toate companiile au anuntat sume, un exemplu fiind General Motors.In prezent Tesla Motors este lider pe piata masinilor 100% electrice, insa in cativa ani compania va avea concurenta la capitolul volume vandute. Cel mai vandut model din istorie ramane Nissan Leaf.Companiile investesc si fiindca sunt sub presiunea autoritatilor care le cer sa reduca emisiile medii ale gamelor, dar si fiindca in unele tari vor fi impuse cote pentru masinile electrice.Cele mai mari investitii promise vin de la Volkswagen, 40 miliarde dolari. Daimler a promis 11,7 miliarde dolari, iar Ford, 11 miliarde dolari.Si General Motors a promis ca vrea sa introduca 20 de noi modele electrice si pe pila de combustie, pe o noua platforma modulara, insa nu a anuntat si bugetul de investitii estimat.