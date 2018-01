Piata auto din UE a avut cel mai bun an din ultimii zece - Ce marci au mers cel mai bine si cine a scazut

Anul trecut s-au vandut in UE 15,13 milioane de masini noi, cu 3,4% peste valoarea din 2016, arata datele ACEA. Germania a fost cea mai mare piata, cu 3,4 milioane unitati, urmata de Marea Britanie, cu 2,5 milioane. In Franta s-au vandut 2,11 milioane de masini noi, iar in Italia, 1,97 milioane, aceasta fiind piata care a crescut cel mai mult dintre cele aflate in top 5 (opt procente).