[P] Noul SUV Opel Grandland X - siguranta de top si confort maxim

IntelliGrip: cinci moduri pentru orice suprafata si orice situatie de conducere

Sistem de iluminare frontala adaptiva AFL LED

Scaune ergonomice cu certificare AGR

In plus, IntelliGrip sporeste eficienta generala a modelului Grandland X. Controlul electronic al tractiunii este mai economic decat un sistem de tractiune integrala conventional, asigurand un consum mai mic de carburant.

Urcati la volan, porniti si simtiti-va bine si in deplina siguranta! Acest ultim lucru este oferit si de controlul complet electronic al tractiunii- dotare optionala, disponibila pentru modelul Opel Grandland X cu tractiune pe puntea fata. Dotarea asigura in permanenta stabilitatea si manevrabilitatea previzibila a autovehiculului, indiferent de tipul de suprafata pe care ruleaza (sau, cu alte cuvinte, rotile au in permanenta aderenta optima). Sistemul este usor de utilizat: soferul poate alege modul preferat prin intermediul butonului simplu de accesat din postul de conducere. Sistemul electronic al modelului Grandland X adapteaza imediat controlul motorului si al transmisiei, distributia cuplului si setarile sistemului ESP in functie de modul selectat, asigurand astfel contactul optim cu suprafata de rulare, fie ca e vorba de zapada, noroi, nisip sau carosabil ud.Opel isi mentine si de aceasta data pozitia de lider in domeniul tehnologiei de iluminare, dotand modelul Grandland X cu. Functii precum: iluminarea in viraje, asistentul pentru faza lunga si reglarea automata a fasciculului garanteaza iluminarea optima a drumului, detectand mai repede eventualele pericole.Scaunele ergonomice cu certificare AGR (Campania pentru un spate sanatos), volanul incalzit, scaunele fata si spate cu incalzire, parbrizul incalzit ThermaTec si oglinzile exterioare cu incalzire va vor asigura confortul in calatoriile lungi din aceasta iarna. Iar volumul de incarcare impresionant (spatiul din portbagaj de 514 litri este extins cu usurinta la 1.652 litri prin plierea scaunelor din spate) este destul de incapator pentru orice hobby.Portofoliul de functii ultra-moderne de asistenta si confort al modelului Grandland X este de prima clasa:sunt doar cateva dintre atuurile acestui autovehicul.Nu doar sistemele cum ar fi IntelliGrip joaca un rol important in placerea condusului relaxat oferita de modelul Grandland X; motoarele dinamice disponibile contribuie, de asemenea, la aceasta. Odata cu lansarea, Opel propune motorizari turbo eficiente de 1,2 litri cu o putere de 96 kW/130 cp, un model turbo diesel de 1,6 litri cu o putere de 88 kW/120 cp si cea mai recenta adaugire in portofoliul de motoare, varful de gama turbo diesel de 2 litri. Unitatea dezvoltata recent asigura o putere dela o turatie de 3.750 rpm si genereaza un cuplu maxim de 400 Nm la 2.000 rpm.