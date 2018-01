Masina viitorului, imaginata de Ford: Detecteaza emotiile soferilor si face sofatul mai sigur

Posibilitatea ca masina sa detecteze emotiile umane este in prezent explorata de producatori, care sunt de parere ca un automobil care ar intelege starea conducatorului auto ar face ca sofatul sa fie mai sigur, scrie The Guardian. Cercetatorii vor sa introduca senzori biometrici in masini, care ar detecta stresul sau oboseala simtite de conducatorul auto. In aceste cazuri, vehiculul ar putea emite alerte si diferiti stimului, iar, in circumstante extreme, ar putea prelua controlul.Automobilele ar combina tehnologia pentru recunoastere faciala cu senzori care inregistreaza pulsul, respiratia si transpiratia. Vehiculul ar dispune de camere care sa detecteze cascatul si inchiderea ochilor. Toate aceste elemente, combinate cu tehnologiile aflate deja in lucru, care examineaza conditiile de drum, ar alerta soferul care se indeparteaza de la drum si chiar masinile aflate in proximitate.Oamenii de stiinta care lucreaza cu Ford colaboreaza cu UE pentru a dezvolta sisteme avansate de asistenta, care sa se plieze pe nevoile soferilor si sa garateze siguranta in trafic. Propunerea exploreaza o cale prin care masinile ar putea recunoaste si starile umane, nu doar conditiile desfasurarii circulatiei rutiere.Ford a demonstrat posibilitatea crearii tehnologiei printr-un pototip, un Ford Focus RS personalizat, care emite semnale luminoase in functie de dispozitia soferului, conectat prin intermediul unei bratari fitness si a unor senzori de piele. Un computer interpreta datele biometrice pentru a determina mii de lumini LED, pozitionate pe marginea geamurilor masinii, sa palpaie in functie de nivelul de stres al conducatorului auto.Agentii de asigurare sunt de parere ca aceasta tehnologie ar reduce semnficativ accidentele, mai mult de 90% dintre acestea fiind cauzate de erori umane, informeaza aceleasi surse.