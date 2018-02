California este "raiul" masinilor autonome. 16 companii le-au testat acolo anul trecut, Google a bifat peste jumatate de milion de km

Datele autoritatii California Department of Motor Vehicles arata ca in ultimul an companiile autorizate au testat in total masinile mai mult de 700.000 km, cel mai bine stand Waymo si Cruise (parte a General Motors). Datele includ exact perioada decembrie 2016-noiembrie 2017.Autoritatea le cere companiilor carora le da voie sa testeze masinile sa spuna cate mile le-au testat si de cate ori a trebuit soferul sa intervina pentru a prelua controlul (ceea ce ei numesc "disengagement".Soferul trebuie sa intervina in mai multe cazuri: cand soft-ul nu mai functioneaza sau nu mai recunoaste exact pozitia masinii, cand apare in fata brusc vreun obstacol sau cand masina se comporta ciudat.Datele arata ca soferii de test ai Waymo au trebuit sa intervina de numai 63 de ori, ceea ce inseamna o medie de o data la peste 8.000 km. La GM media a fost de o data la 1.900 km, la Nissan de o data la 300 km, iar la unele companii interventiile au fost o data la 5-10 km.Nu e de mirare ca Waymo are date atat de bune. Google a inceput testele acum un deceniu si a investit enorm, in timp ce multe alte companii au intrat in joc acum 3-4 ani.Datele nu ofera insa o imagine completa despre cat de performante sunt masinile, fiindca un element conteaza enorm: unde s-au facut testele. Pe autostrada condusul autonom este mai simplu si mai sigur si interventiile umane sunt mai rare. Cu totul altfel stau lucrurile in oras, pe ploaie, pe ninsoare sau pe ceata.Cateva mari companii care au primit dreptul de a testa masinile nu au facut-p pe drumurile publice probabil si fiindca nu vor sa faca publice date de genul celor prezentate mai sus. Aceste companii sunt Tesla, BMW, Volkswagen, Honda si Ford.Surse: The Atlantic, Financial Times