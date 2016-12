Intoarcerea Opec – Povestea unei decizii istorice, luata in anul in care petrolul si-a dublat pretul

Opec-ul condus de Arabia Saudita si tari ne-membre ale cartelului, mai ales Rusia, au cazut de acord - dupa multe luni de negocieri si diplomatie de culise - sa reduca productia, pentru prima oara de la declansarea crizei financiare globale.Cotatiile incheie anul la circa 57 de dolari pe baril, mai mult decat dublu fata de minimul ultimilor 13 ani, de 27,10$/baril pentru sortimentul Brent atins in ianuarie.Iar trendul pare departe de a fi incheiat, tinand cont ca in acest moment fondurile speculative pariaza pe scumpirea titeiului mai mult ca oricand. Un numar tot mai mare de analisti si investitori apreciaza ca taierile de productie vor reduce stocurile, iar oferta si cererea vor tinde mai rapid spre echilibru anul viitor.La finalul unui efort laborios de un an de zile,, iar geopolitica joaca iar un rol major pe piata petrolului."2016 ne-a prezentat reintoarcerea Opec", spune Jason Bordoff de la Centrul pentru Politici Energetice Globale de Columbia University. "Printr-o rupere clara de scenariul din ultimii doi ani, membrii sai au colaborat si au cooptat si tarile non-Opec, iar eforturile lor au culminat cu o actiune mai pregnanta si serioasa decat se asteptau cei mai multi", a explicat Bordoff.Aceasta atitudine subliniaza suferinta pe care le-a provocat-o cotatiile reduse ale petrolului.Bugetele natiunilor cu resurse bogate au suferit corectii masive, iar gigantii mondiali ai petroluli si-au redus cu miliarde de dolari investitiile in productia viitoare intr-o incercare disperata de a ramane profitabili. Pana si Arabia Saudita, care a fost lider al campaniei cartelului de a tine robinetele deschise pentru a pune presiune pe rivalii cu costuri mari de extractie, si-a indulcit tonul.Ea a facut apel la alti mari producatori de petrol sa se alature reducerii productiei, spunand ca va sprijini actiunile pentru sustinerea preturilor daca sunt facute de rivali atat din cadrul cartelului cat si din afara lui, mai ales Rusia.Astfel a fost pregatita scena pentrusi prima colaborare cu Rusia si alti tari din afara cartelului din ultimii 15 ani.In prima faza, insa, era departe de a fi evident ca se va ajunge la un acord.In conditiile in care in ianuarie Iranul se pregatea sa inunde o piata deja sufocata de prea mult petrol dupa ani de sanctiunii iar Agentia Internationala pentru Energie avertiza ca piata titeiului s-ar putea "ineca in supraproductie”, ministrul rus al energiei, Alexander Novak a dat de inteles ca este pregatit sa se intalneasca cu Opec pentru limitarea productiei.", spune Yasser Elguindi de la Medley Global Advisors. "Cel mai important eveniment din 2016 a fost capacitatea sauditilor si rusilor de a trece peste diferendurile politice si regionale si … de a incerca sa puna un suport preturilor petrolului", a afirmat Elguindi.In februarie, Arabioa Saudita si Rusia - cele mai mari exportatoare de petrol din lume - au ajuns la o intelegere preliminara de inghetare a fluxului de petrol, cu conditia ca si alti mari producatori sa se alature.La acel moment, fostul ministru al petrolului din regat, Ali al-Naimi a spus ca este vorba de "inceputul unui proces", unul care va dura pana in decembrie. Chiar si in conditiile semnalelor publice de sprijin frecvente ale Rusiei,Discutiile din aprilie de la Doha pentru o intelegere la nivel global au fost deraiate in ultimul moment de Arabia Saudita, care a cerut participarea marelui sau rival regional, Iranul. Teheranul nu era insa pregatit sa semneze un acord, in conditiile in care se concentra pe majorarea productiei si readucerea exporturilor la nivelurile de dinaintea sanctiunilor.Pana la urmatoarea intrunire Opec, din iunie, cartelul a ramas divizat.Nou instalatul ministru al energiei din Arabia Saudita, Khalid al-Falih - un apropiat al printului Mohammed - si-a exprimat public opinia despre necesitatea de a "manevra piata". Paul Horsnell, analist pe marfuri la Standard Chartered spune ca Falih a mutat accentul scenariului de pe inghetarea productiei pe semnale pentru reducerea acesteia.Chiar daca negocierile continuau,iar Rusia a atins maximul epocii post-sovietice."Opec si Rusia au reusit sa foloseasca declaratiile publice pentru a tine preturile petrolului sus, mai intai vorbind despre inghetare si apoi despre reduceri de la nivelurile record, in timp ce adaugau 1,4 milioane de barili pe zi la productie, pe o piata a petrolului suprasaturata", spune Bob McNally de la Rapidan Group, o firma de consultanta in energie din Washington.Abia in septembrie, la Algiers, Opec a reusit sa croiasca un acord preliminar de reducere a productiei. Libia si Nigeria, tari afectate de conflicte, sunt exceptate, iar Iranul primeste o dispensa speciala.Ramasesera totusi destule de facut.A fost nevoie de luni de zile pentru a stabili distributia reducerilor, o procedura complicata care a implicat negocieri secrete si interventii de la cel mai inalt nivel in Rusia, Arabia Saudita si Iran. Dornica sa-si declare influenta in Orientul Mijlociu si sa vada cotatii mai inalte, Moscova a transmis in discutii private ca va sprijini intelegerea, dar vrea sa vada angajamentul Opec mai intai.Nevoia pentru un pret mai mare al petrolului, care sa sustina cheltuielile sociale si - mai important - sa finanteze planurile de transformare economica a tarii ale printului Mohammed au dus procesul mai departe.In compensatie pentru faptul ca regatul duce greul reducerilor, Arabia Saudita a solicitat o limita oficiala pentru productia Iranului, reduceri si la alti membri Opec (inclusiv Irakul), un acord privind calculul taierilor realizat astfel incat acestea sa fie respectate si asigurari privind cooperarea Rusiei.Toate conditiile au fost indeplinite, chiar daca Opec a trebuit sa recurga la un adevarat balet al cifrelor."Opec s surprins multa lume din piata cand a ajuns la un acord, chiar cand era tot mai mult considerat ca un organism care incapabil sa actioneze unitar", spune Amrita Sen de la Energy Aspects."Desi nu ne asteptam ca acordul sa fie respectat 100%, spune Sen,".