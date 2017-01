Petrolul ramane la minimele ultimelor 3 saptamani, investitorii nu sunt foarte increzatori in acordul de reducere a productiei

Pretul titeiului a ramas aproape neschimbat dupa ce luni a cazut cu 4%, cea mai mare corectie zilnica din ultimele 6 sa saptamani.Scaderea venit in contextul temerilor ca exporturile record ale Irakului din decembrie, furnizarile crescande ale Iranului si avansul productiei din SUA vor submina acordul exportatorilor (sustinut in principal de Arabia Saudita si Rusia) de a reduce productia.“In mod obisnuit aceste intelegeri nu dureaza foarte mult, pana la urma, inevitabil, cineva triseaza”, spune Daniel Morris de la BNP Paribas Investment Partners.Lira sterlina a continuat sa piarda teren dupa ce atinsese deja minimul ultimelor trei luni, in contextul revenirii ingrijorarilor privind un Brexit “dur”.Se estimeaza ca pietele financiare europene vor deschide marti in stagnare sau cu scaderi usoare.Aurul, activ de refugiu pentru investitori, a urcat cu 0,5%, pana la 1.187 dolari pentru o uncie, cel mai mare pret din ultima luna.