Wall Street inchide in usoara crestere dupa conferinta lui Trump

Bursa de la New York a crescut usor miercuri, dupa o sesiune marcata insa negativ de conferinta de presa a viitorului presedinte american Donald Trump, care a criticat dur industria farmaceutica si modul de stabilire al preturilor la medicamente: Dow Jones a castigat 0,50%, iar Nasdaq 0,21%.Dow Jones a urcat cu 98.75 puncte la 19.954,28 puncte, iar Nasdaq, dominat de actiunile pe tehnologie, a urcat cu 11,83 puncte la 5.563,65 puncte, stabilind un nou record.Si S & P 500 a castigat 6,42 puncte, sau 0,28%, incheind sesiunea la 2.275,32 puncte.Donald Trump a fost deosebit de virulent impotriva industriei farmaceutice in timpul primei sale conferinte de presa de la alegerea sa. Republicanul a spus ca "trebuie create noi proceduri de licitatie pentru industria de medicamente pentru pentru a economisi miliarde de dolari.""Acest lucru a provocat ingrijorare in piata in legatura cu faptul ca profiturile companiilor de medicamente, din domeniul sanatatii si din sectorul biotehnologiei ar scadea brusc", a declarat Karl Haeling de la Landesbank Baden-Wurttemberg, potrivit AFP.Astfel, actiunile marilor companii farmaceutice, cum ar fi Pfizer (-1.82% pana la 32,83 de dolari) sau Johnson & Johnson (-1.23% pana la 114.73 de dolari) au scazut.