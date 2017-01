Soc in sectorul farma de pe burse dupa ce Trump a spus ca acestea cer prea mult pentru medicamente

In prima sa conferinta de presa de la alegerile din SUA, Trump a decis sa ia latinta companiile farma, spunand ca “scapa nepedepsite de crima” pentru ca cer prea mult pentru produsele lor.Remarcile sale au lovit dur actiunile producatorilor din sector, inclusiv Johnson & Johnson si Pfizer.“Suntem cel mai mare cumparator de medicamente din lume si totusi nu platim cat trebuie”, a spus viitorul presedinte.Aprecierile sale au cauzat si un ricoseu pe bursele din Asia, unde grupurile farma au provocat ingrijorare privind potentiala presiune pe preturi in cea mai mare si profitabila piata din lume.“Daca as fi un director execeutiv al unei companii de medicamente si as auzi asta de la un presedinte mi-as cauta pastilele de tenisune”, spune Joe Minarik, expert in sanatate si fost economist senior in administratia Clinton. Bursa de la New York a crescut usor miercuri , dupa o sesiune marcata insa negativ de conferinta viitorului presedinte american Donald Trump, care a criticat dur industria farmaceutica."Acest lucru a provocat ingrijorare in piata in legatura cu faptul ca profiturile companiilor de medicamente, din domeniul sanatatii si din sectorul biotehnologiei ar scadea brusc", a declarat Karl Haeling de la Landesbank Baden-Wurttemberg, potrivit AFP.Astfel, actiunile marilor companii farmaceutice, cum ar fi Pfizer (-1.82% pana la 32,83 de dolari) sau Johnson & Johnson (-1.23% pana la 114.73 de dolari) au scazut.