Wall Street inchide in scadere/ Investitorii acuza ca Trump nu a prezentat masuri concrete

Bursa de la New York a scazut usor joi, dupa ce investitorii au acuzat lipsa informatiilor concrete furnizate de catre Donald Trump asupra reformelor economice in timpul conferintei sale de presa de miercuri: Dow Jones a pierdut 0,32%, iar Nasdaq 0,29%.Dow Jones a scazut cu 63.28 puncte la 19.891,00 puncte, iar Nasdaq, dominat de actiunile pe tehnologie cu 16.16 puncte la 5.547,49 puncte.Si S & P 500 a scazut usor cu 4.88 puncte, sau 0,21%, pana la 2.270,44 puncte."Cred ca exista un pic de dezamagire in piata cu privire la conferinta de presa a lui Donald Trump deoarece nu a mentionat unele lucruri pe care investitorii au vrut sa auda", a afirmat Peter Cardillo, economist sef la First Standard Financial, potrivit AFP.Viitorul presedinte american Donald Trump, care tinut prima conferinta de presa de la alegerea sa, miercuri, nu a detaliat modul in care intentioneaza sa puna in aplicare promisiunile de reduceri fiscale, de simplificare a legislatiei care afecteaza mediul de afaceri si de stimulare a cheltuielilor de infrastructura.