Investitorii se tem de un "hard Brexit": Lira sterlina a cazut pana la minimul ultimelor trei luni / Evolutie slaba a dolarului, pietele asteapta sa vada ce se alege din promisiunile lui Trump

Bursele asiatice au fost ezitante. Indicele MSCI al actiunilor din regiunea Asia-Pacific (cu exceptia celor japoneze) a scazut cu 0,5%, Nikkei s-a corectat cu 0,6 procente iar Shanghai a pierdut 1,4%.Primele tranzactii cu valute ale saptamanii au consemnat o scufundare a lirei sterline pana la 1,1983 dolari, adancime care nu s-a mai vazut de la caderea fulger din octombrie.Dealerii spun ca piata reactioneaza in parte la articolul din Sunday Times in care s-a scris ca premierul Theresa May va folosi discursul de marti pentru a semnala planurile pentru un “hard Brexit”, parasind piata unica a UE pentru a recastiga controlul frontierelor britanice.Regatului si va alunga din tara investitorii straini.“Este imposibil de spus in ce masura un hard Brexit va slabi GPD (lira sterlina), dar nu credem ca inca o depreciere de 5-10% ar trebui privita ca un scenariu extrem daca tinem cont de dependenta inalta a Regatului Unit de capitalul strain”, scriu analistii JPMorgan intr-o nota catre investitori.Fuga investitorilor de pe moneda britanica a avantajat yenul, moneda de refugiu. Lira sterlina a scazut cu 1,5%, pana la 137,34 yeni, iar dolarul american a coborat usor, pana la 114,17 yeni.Fata de un cos de valute, dolarul a urcat cu 0,3 procente.Euro a recuperat scaderile de la debutul tranzactiilor si se schimba pentru 1,0611 dolari.din ultimele doua luni, in conditiile in care investitorii reconsidera ideea reflatiei.Pana acum ei sperau ca promisiunile lui Trump privind cheltuieli publice facute pe datorie si scaderea taxelor vor alimenta inflatia si vor determina Rezerva Federala sa ridice dobanzile in ritm mai rapid.Sefa Rezervei Federale, Janet Yellen, va avea ocazia sa-si prezinte opiniile cu discursuri despre politica monetara, programate miercuri si joi.De maxima atentie va beneficia si Trump la inaugurarea ce va avea loc vineri, investitorii asteptand clarificarea planurilor sale economice."Piata arata o mare retinere in a continua cu tranzactii bazate pe ideea reflatiei fara mai multe detalii privind propusele planuri de cheltuieli fiscale si fara datele economice pe care se bazeaza”, afirma analistii ANZ intr-o nota de cercetare.“Pare totusi ca va fi nevoie de informatii mai mult decat rezonabile pentru a vedea randamentele (obligatiunilor) si dolarul crescand din nou. Ar putea fi necesare cateva surpize pozitive consistente pentu a convinge piata”, potrivit notei citate.Pietele asiatice asteapta si ele cu nerabdare sa vada daca Trump se va tine de promisiunea din campanie, ca va cataloga Beijingul drept un manipulator de piata inca din prima zi de la Casa Alba, si de amenintarea ca va impune tarife mari de import pentru produsele chinezesti.Analistii sunt agitati si de faptul ca o deteriorare a relatiilor comerciale si politice dintre Statele Unite si China va afecta probabil increderea exportatorilor si investitorilor din toata lumea.Wall Street-ul a incheiat saptaman trecuta indecis, cu Dow Jones usor in scadere, dar cu indicele Nasdaq la un maxim istoric.Sentimentul din piete ar putea fi determinat saptamana aceasta de rezultatele financiare ale marilor banci, printre cele care urmeaza sa prezinte raportari fiind Morgan Stanley, Citibank si Bank of New York Mellon.Pe pietele de marfuri, cotatiile petrolului au avansat usor dupa ce suferisera o corectie de 3 procente saptamana trecuta. Sortimentul Brent era pe plus cu 18 centi, pana la 55,63 dolari pe baril, iar US Crude a castigat 16 centi, pana la 52,51 dolari/baril.Aurul si-a adaugat jumatate de procent, pana la 1.203 dolari uncia.