Wall Street, trasa in jos de declaratiile lui Trump

Bursa de a New York a scazut marti, mai multe declaratii ale lui Donald Trump facute in cele trei zile de la investirea lui ca presedinte al SUA suscitand neincredere in randul investitorilor: Dow Jones a pierdut 0,30%, iar Nasdaq 0,63%.Dow Jones a scazut cu 58,96 puncte la 19.826,77 puncte, iar Nasdaq, dominat de actiunile pe tehnologie, a cedat 35,39 puncte si a incheiat la 5.538,73 puncte.Si S & P 500 a scazut cu 6.75 puncte, sau 0,30%, coborand la 2.267.89 de puncte."Ingrijorarea si nervozitatea au inceput sa-si faca loc in randul investitorilor cu privire la masurile de crestere economica anuntate de dl Trump. Intarirea dolarului si asigurarile de sanatte 'pentru toti' au starnit ingrijorare in piata, la doar trei zile dupa investirea domnului Trump in fruntea statului", a subliniat Bill Lynch de la Hinsdale Associates, citat de AFP.