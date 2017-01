Wall Street, potentata de Trump. Pentru prima data in istorie, Dow Jones trece de pragul celor 20 de mii de puncte

"Superb", a scris Donald Trump pe unul din conturile sale de Twitter la vestea ca indicile de referinta al bursei americane a trecut pentru prima data in istorie pragul de 20.000 de puncte (20.068 puncte). In ciuda asteptarilor anumitor analisti, investitorii au reactionat pozitiv la promisiunile economice anuntate de presedintele SUA: stimulare fiscala, cresterea cheltuielilor de infrastructura, reducerea impozitelor, dar si reducerea reglementarilor bursiere, vazute ca o frana in calea cresterii pe Wall Street."Un pas inapoi dupa victoria domnului Trump nu m-ar fi surprins. Am crezut ca (...) ca piata va scadea, deoarece nu-i plac surprizele", a subliniat Sam Stovall de la CFRA, citata de AFP.Dupa cresterea initiala, Dow a stagnat, apropiindu-se de 20.000 de puncte de mai multe ori in ultimele saptamani, dar nu a reusit sa treaca. Riscurile ca promisiunile politice dn campanie sa nu reziste testului faptelor au incurajat majoritatea analistilor si investitorilor sa astepe un declin al NYSE dupa inceperea mandatului noului presedinte al SUA, dar lucrurile au evoluat in sens contrar.Realizarea Dow Jones vine dupa ce indicii Nasdaq si S&P 500 au atins noi recorduri in sedinta de miercuri seara. Nasdaq, dominat de actiunile pe tehnologie, si-a continuat cresterea si in sesiunea de miercuri cu aproape 1%, ajungand la 5656,34 puncte, un nou record.