Wall Street: Indicii bursieri continua seria de recorduri, alimentata de profiturile bune ale companiilor si de initiativele lui Trump

Evolutia DJIA in ultimul an

S&P si Nasdaq au atins si ele cote record imediat dupa deschiderea sedintei de joi, coborand usor apoi de pe maxime.Se estimeaza ca profiturile raportate de companiile listate vor creste cu 6,8% pentru trimestrul patru al anului trecut, cel mai mare avans din ultimii doi ani.Dintre cele 104 companii componente ale S&P500 care au anuntat castigurile, aproape 70% au depasit asteptarile, potrivit Reuters.„Ziua de astazi este despre profituri, iar parte din atingerea de catre Dow a bornei de 20.000 este datorata castigurilor puternice”, spune Peter Cardillo, economist sef pentru piete la First Standard Financial din New York.„Sigur, initiativele lui Trump au fost si ele un element al cresterii, dar datele fundamentale ale pietei raman puternice”, a adaugat el.