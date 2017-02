Bursele lumii stau aproape de maximele record. Dolarul ramane si el sus, dar investitorii tot nu stiu ce va face Trump

Obligatiunile guvernamentale din zona euro si din SUA au scazut sau s-au mentinut pe pozitii in conditiile in care minutele nu au aratat nimic ce ar fi impulsionat asteptarile privind o majorare de dobanda in luna martie.Aceasta ramane o posibilitate slaba, pariurile futures pe aceasta tema indicand doar o sansa de 18 procente, potrivit CMR Group FedWatch.Indicele paneuropean STOXX 600 a avansat marginal, aproape de maximele ultimelor 18 luni atinse in martie. O cadere de patru procente a titlurilor Rio Tinto si una de aproape de cinci procente a EasyJet, ale caror actiuni au evoluat pe bursa ex-dividend, au cantarit in evolutia indicelui.Actiunile companiilor miniere au mers joi in general pe rosu, in conditiile caderii preturilor metalelor.Indicele MSCI pentru zona Asia- Pacific (fara Japonia), a avansat cu 0,1%, miscandu-se pe langa maximul atins miercuri, cel mai inalt nivel din iulie si pana acum. Nikkei-ul japonez a suferit o corectie minora, in conditiile in care sectorul bancar a avut de suferit, iar actiunile companiilor austaliene au coborat cu circa 0,4%.Minutele publicate in Statele Unite au arata ca liderii Rezervei Federale au spus ca ar fi potrivit ca dobanzile sa fie majorate "destul de curand" daca situatia locurilor de munca si a inflatiei sunt conform asteptarilor.Ei au subliniat insa si adanca incertitudine care inconjoara programul economic al presedintelui Donald Trump.Dolarul a avansat cu mai putin de 0,1% fata de un cos de valute majore, dar s-a mentinut sub maximele de miercuri, scazand imediat dupa publicarea minutelor bancii centrale americane.Euro, afectat de investitorii nervosi din cauza alegerilor prezidentiale din Franta ce vor avea loc in aprilie-mai, a ramas la acelasi nivel, de 1,055 dolari.Nici yenul nu s-a miscat aproape deloc, fiind cotat la 113,28 dolari. Lira sterlina s-a apreciat cu 0,2%, pana la 1,2468 dolari.Pe langa intrebarile privind politicile lui Donald Trump in privinta taxelor, cheltuielilor guvernamentale si comertului international,Inainte de inaugurare, el a spus ca forta dolarului fata de yuanul chinezesc "ne omoara", ridicand semne de intrebare fata de politica "dolarului puternic" promovata de administratiile americane anterioare.Totusi, secretarul trezoreriei SUA, Steven Mnuchin a laudat miercuri dolarul puternic, declarand pentru Wall Street Journal ca reflecta increderea in economia americana.Dupa publicare minutelor Fed, randamentele obligatiunilor Trezoreriei americane au scazut, mentinandu-se apoi la 2,415 procente. Bund-urile germane, referinta pentru datoriile din zona euro, au urca usor, cu un punct de baza, pana la 0,28%, dupa ce miercuri inchisesera la 0,27%.dupa ce datele statistice au aratat un declin al stocurilor americane de titei, cauzate de reducerea exporturilor. Sortimentul Brent se tranzactiona cu 56,56 de dolari, in crestere cu 72 de centi.Preturile au tot urcat de cand Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol a convenit sa reduca productia.Este o batalie in care OPEC incearca sa reduca productia fara ca avansul productiei de petrol de sist sa o prinda din urma, explica Tony Nunan, manager de risc pe sectorul petrolului la Mitsubishi Corp.Pretul cuprului a scazut cu 1%, pana la 5.982 de dolari pe tona din cauza ingrijorarilor privind reglementarile care ar putea afecta boom-ul imobiliar din China.Aurul s-a scumpi cu mai putin de 0,1%, pana la 1.238 de dolari uncia, sprijinit de incertitudinile privind deciziile Fed. Zincul si nichelul s-au ieftinit si ele cu peste un procent.