OPEC a incercat sa o distruga, dar nu a reusit decat sa o faca mai puternica. Industria petrolului de sist prospera acum la 50$ barilul, iar cartelul mondial si Rusia s-au trezit intr-o noua realitate

"Taiati costurile, imprumutati-va sau lichidati afacerea!", le-a spus Ali Naimi, sef timp de peste doua decenii peste industria petroliera a celui mai mare exportator din lume.In anul ce a trecut, acestia i-au cam urmat sfatul.Peste 100 dintre companiile din sectorul exploatarii din roci de sist au dat faliment de la inceputul lui 2015 si pana acum, dar cele care au supravietuit s-au metamorfozat inAcum OPEC este cea care cauta solutii, disperata sa duca preturile si mai sus in tentativa de a reface economiile tarilor membre."Afacerile cu sist sunt revigorate datorita dificultatilor prin care au trecut", explica Ben van Beurde, director executiv al Royal Dutch Shell.Dupa un declin de doi ani provocat de plonjonul cotatiei petrolului de la 100 la 26 de dolari barilul, productia din SUA este acum din nou pe val, deschizand calea pentru o noua mare confruntare cu Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol.Numarul sondelor din SUA a urcat cu 91% pana la 602 in doar noua luni. In acest timp, productia zilnica a urcat cu peste 550.000 de mii de barili, ajungand la peste noua milioane de barili de titei pe zi.Nu numai ca industria de sist se intoarce in prim plan cu o mare dorinta de revansa, ci trebuie remarcat si ca ea nu mai este formata doar din acei cowboy-pioneri care au dominat prima faza a revolutiei din North Dakota, noteaza Bloomberg.Este o noua realitate pe care OPEC si Rusia - principalele forte din spatele reducerilor de productie aprobate la sfarsitul anului trecut ca solutie la re-echilibrarea pietei globale - abia incep sa o ia in seama."La 55 dolari pentru un baril, vedem ca toata lumea este foarte fericita in SUA", spune Didier Casimiro, un director important de la compania ruseasca Rosneft PJSC.Mult timp lider in privinta exploatarilor care necesita miliarde de dolari si ani de zile pentru a fi puse pe picioare - si alti ani pentru ajunge pe profit - Exxon repartizeaza acum circa o treime din bugetul sau de explorare pentru campuri de sist care pot genera cash-flow si in numai trei ani.In ianuarie, Exxon a platit 6,6 miliarde de dolari pentru o achizitie menita sa dubleze activitatea companiei in bazinul Permian din vestul statelor Texas si New Mexico, cel mai fertil camp de sist din SUA.Daca adaugam la toate acestea si alegerea lui Donald Trump, care a promis reglementari mai putine, conducte de transport mai multe si independenta energentica, se vede clar ca starea de spirit de la CERAWeek, conferinta care aduna in fiecare an sefii companiilor petroliere, bancheri si investitori, va fi mult mai optimista saptamana aceasta decat in 2016.In acest an, companiile de energie din SUA au strans fonduri noi de 10,5 miliarde de dolari, cei mai multi bani fiind atrasi de sectorul de sist si de cel al serviciilor petroliere, cel mai bun debut de an din 1999 si pana acum.In Midland, orasul texan din centrul bazinului Permian, agitatia este palpabila, taberele pentru muncitori sunt pline, iar traficul pe drumurile din zona este tot mai mare. Nu este vorba doar de o activitate mai intensa.Datorita costurilor mai mici, Shell apreciaza ca poate fora un put in ziua de astazi cu circa 5,5 mil. dolari, cu 56% mai ieftin decat in 2013. Iar noile puturi, datorita tehnicilor mai puternice de fracking, scot mai multi barili ca niciodata.In medie, o sonda din bazinul permian scoate acum 668 de barili pe zi, fata de doar 98 de barili in umra cu patru ani, potrivit datelor oficiale."Concluzia este ca noi apreciem ca pot produce atat petrol din Permian cat vor. Este o chestiune de sonde, doar o operatiune manufacturiera", a spus in februarie investitorilor Greg Armstrong, seful Plains All American Pipeline LP.Iar revigorarea activitatii nu este consemnata doar in Permian, care se intinde din Texas in New Mexico. Forarile sunt in crestre si in alte bazine de sist, precum Scoop si Stack in Oklahoma si in campurile de adancime din Golful Mexic.In acelasi timp, unele dintre cele mai influente voci din industrie spun ca, promitand ca nu o sa repete greselile din prima faza a revolutiei industriei de sist dintre 2010 si 2015, cand companiile au cheltuit cu mult mai mult decat sumele generate.Pentru aceasta industrie americana - care la un moment dat parea ca va fi dependenta pentru totdeauna de un petrol la 100 de dolari barilul - generarea de profit la preturi mai mici a fost o mare surpriza.Iar producatorii s-au intors pe profit folosind chiar metodele oferite de cel care era rivalul lor din piata, Ali Naimi. Acesta a fost schimbat anul trecut din functia de ministru al energiei in Arabia Saudita."In ziua de astazi,", spune Regina Mayor, sef pe sectorul energie la KPMG LLP din Houston.Sortimentul de referinta in SUA, West Texas Intermediate, s-a tranzactionat in ultima luna la 50-55 de dolari barilul.Evolutia pretului petrolului WTI in ultimii 5 ani (Sursa Bloomberg