Promisiunile lui Trump nu justifica cresterile record de pe bursele americane - economisti

Pe de alta parte, acest sondaj publicat luni arata ca economistii sunt, in general, mai optimisti decat erau in luna decembrie, cand vine vorba de perspectivele pentru piata muncii si crestere economica.Economistii intervievati "se asteapta la preturi mai mari la petrol, precum si la cresterea dobanzilor si salariilor in 2017", a subliniat presedintele NABE, Sean Mackintosh.Potrivit acestuia, analistii se asteapta ca ritmul de crestere a economiei americane sa atinga 2,3% in acest an, urmand ca anul viitor sa accelereze la 2,5%.Bursele americane au doborat record dupa record de la alegerea lui Donald Trump in noiembrie si preluarea mandatului in ianuarie.Investitorii saluta in special promisiunile lui Trump cu privire la reforma fiscala si dereglementarea precum si vointa sa de a lansa un mare program de investitii in infrastructura.De la victoria lui Trump, indicele bursier DJIA a crescut cu 13%, iar indicele S&P 500 s-a apreciat cu aproximativ 10%.