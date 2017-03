Bursele europene au inceput luni pe minus, dolarul a coborat la minimele ultimelor patru luni

Indicele Stoxx Europe 600 este in coborare cu 0,7%, iar sectorul resurselor naturale scade cu 1,5%. Actiunile companiilor miniere au fost intre cele mai mari beneficiare ale cresterii cotatiilor actiunilor dupa victoria lui Trump in alegerile din noiembrie anul trecut.Indicele londonez FTSE 100 este in declin cu 0,73%, la cel mai redus nivel din ultima luna. DAX al bursei din Frankfurt scade cu 0,67%, CAC 40 al bursei din Paris cu 0,46%, iar FTSE MIB al bursei din Milano cu 0,59%. La Madrid, indicele IBEX 35 este in coborare cu 0,58%.Analisti ai firmei Jefferies anticipeaza totusi ca actiunile europene vor inregistra urmatoarele luni performante mai bune decat cele americane, in conditiile in care revizuirile estimarilor privind profiturile companiilor sunt mai rapide decat in SUA, iar indicii referitori la incertitudinile economice evolueaza in directii diferite.Dolarul a scazut cu 0,5% fata de un cos de valute, la 99,038, cel mai redus nivel dupa alegerea lui Trump in noiembrie 2016.Euro a urcat la 1,0874 dolari pe unitate, cel mai ridicat nivel dupa 8 decembrie.Lira sterlina, care a inregistrat in acest an cele mai slabe performante fata de dolar, in randul monedelor din G10, a atins luni maximul ultimelor sapte saptamani, de 1,2580 dolari pe unitate.