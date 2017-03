Wall Street creste usor ajutata de preturile la petrol

Bursa de la New York a crescut usor pe fondul cifrelor economice mai bune si datorita pretului la petrol care continua sa se afle in urcare: Dow Jones castigat 0,33%, iar Nasdaq 0,28%, inregistrand un nou record.Dow Jones a urcat cu 69,17 puncte la 20.728,49 puncte, iar Nasdaq, dominat de actiunile pe tehnologie, cu 16.80 puncte la 5.914,34 puncte, nivel record de inchidere.Si S & P 500 a crescut cu 6,93 puncte, sau 0,29%, incheind sesiunea la 2.368,06 puncte."Cel mai important lucru pentru piata este revenirea pe crestere a pretului la barilul de titei dupa scaderile de la inceputul acestei luni", a conchis Chris Low de la FTN Financial, citata de AFP