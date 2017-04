Bursa de la New York a deschis saptamana in usoara scadere dupa publicarea mai multor indicatori economici in SUA: Dow Jones a scazut cu 0,50%, iar Nasdaq cu 0,56%.Dow Jones a pierdut 103.54 puncte si a coborat la 20.559,68 puncte, iar Nasdaq, dominat de tehnologie, a cedat 32.93 puncte si a inchis la 5.878,81 de puncte.Si S & P 500 a scazut cu 15,14 puncte, sau 0,64%, pana la 2.347,58 puncte.Indicatorul principal asteptat luni de catre investitori, indicele ISM in industrie a aratat o incetinire a activitatii de productie in luna martie, dar aceste cifre sunt totusi mai bune decat la ceea ce se asteptau analistii.