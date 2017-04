Situatia geopolitica trimite unde de soc pe bursele lumii, investitorii fug spre activele de refugiu. Aurul si yenul, la maximele ultimelor 5 luni

Nelinistea care s-a infiltrat in piata a afectat perspectiva optimista in privinta cresterii economice globale si a pus bursele de actiuni in pozitie defensiva.Nikkei-ul japonez a pierdut 1,2 procente dinc auza ca intarirea yenului a tras in jos actiunile companiilor exportatoare, iar indicele futures E-mini al S&P 500 a scazut cu 0,3%. MSCI, indicele larg al actiunilor din zona Asia-Pacific din afara Japoniei a ramas aproape pe loc.Bursa din Shanghai a intrat pe rosu cu 0,4% in conditiile in care China a raportat o usoara incetinire a inflatiei preturilor industriale.In contrast,a urcat pana la 1,277,29 dolari pentur o uncie si a atins cel mai inalt nive din 10 noiembrie si pana acum.“Un grad de incertitudine a reusit sa-si gaseasca drumul spre pietele financiare ce anterior pareau de netulburat”, spun analisttii de la ANZ.“In mod cert exista o stare de nervozitate, tensiunile in privinta Coreii de Nord escaladand tot mai mult si adaugandu-se la climatul geopolitic deja afectat. Activele globale cu evolutie ciclica nu au reactionat inca, dar aceasta situatie nu va ramane neschimbata”, explica expertii ANZ.Coreea de Nord a amenintat marti Statele Unite cu un atac nuclear la orice semn de agresiune, in conditiile in care un grup naval de lupta a fost trimis de Washington catre Peninsula Coreeana - o forta pe care presedintele american Donald Trump a descris-o ca fiind o “armada”.Marina japoneza planuieste sa efectueze exercitii comune cu fortele Statelor Unite, potrivit unor surse citate de Reuters. Coreea de Nord “o cauta cu lumanarea” iar SUA vor “rezolva problema” cu sau fara ajutorul Chinei, a scris Donald Trump pe Twitter.Schimbul belicos de replici a tras in jos actiunile de pe bursele din Coreea de Sud iar moneda locala, won-ul, a coborat la minimul ultimelor patru saptamani, trimitand fiori de neliniste pe pietele financiare din toata Asia.Pe de alta parte, secretarul american al apararii, Rex TIllerson, a fost la Moscova pentru a critica sprijinul rusesc fata de regimul presedintelui sirian, Bashar al-Assad, ceea ce accentueaza tensiunile din Orientul MIjlociu., o moneda de refugiu in momente de incordare pe pietele financiare s-a apreciat fata de toate valutele. Dolarul a scazut pana la 109, 47 yeni, dupa ce a atins la un moment dat si nivelul de 109,35 yeno.Brokerii avertizeaza ca, din punct de vedere al analizei tehnice, nu exista prea multe obstacole pana la media mobila de 200 de zile de la 108,72 yeni.a coborat si el pana la 116,02 yeni, minimul ultimelor luni si este pe cale sa consemneze 12 sesiuni de tranzactionare consecutive de scaderi, un record pentru moneda unica a blocului comunitar.Moneda euro a ramas la acelasi nivel fata de dolar, de 1,06. Incertitudinile politice s-au adaugat la problemele euro, in conditiile in care stangistul Jean-Luc Melenchon, candidat la prezidentialele din Franta a urcat in sondaje inaitne de scrutinul ce va avea loc luna viitoare.Toate aceste nelinisti au influentat evolutiape 10 ani ale trezoreriei americane, care au inchis sedinta de tranzactionare de marti.la cel mai scazut nivel din acest an.Randamentele au ajuns la 2,284% si testeaza o bariera importanta de pe graficele ce-i arata evolutia.Scaderile de Wall Street au fost relativ minore, in conditiile in care investitorii au pariat pe un sezon bun de rezultate financiare, raportarile incepand saptamana aceasta cu cateva banci. Indicele Dow Jones a pierdut doar 0,03%, S&P 500 s-a corectat cu 0,14%, iar Nasdaq cu 0,24%.Analistii se asteapta ca toate companiile din componenta S&P 500 sa anunte cresteri ale profiturilor de 10% in primul trimestru fata de primele trei luni de anul trecut.Petrolul a primit un impuls suplimentar dupa stirile potrivit carora Arabia Saudita a transmis oficialilor OPEC ca vrea sa continue reducerile de productie ale cartelului inca sase luni. Sortimentul Brent s-a scumpit cu 13 centi, pana la 56,36 dolari pentru un baril iar US Crude a castigat 12 centi, pana la 53,52 dolari.