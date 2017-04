UPDATE Apple va valora cel putin 824 mld. dolari anul acesta - analisti

RBC Capital Markets a ridicat tinta de pret de la 155 dolari la 157 dolari pe actiune si a reiterat faptul ca apreciaza ca aceste actiuni vor creste mai mult decat piata.Tinta de pret avansata ar insemna o capitalizare de piata de 842 miliarde dolari, fata de 740 mld. acum.Actiunile Apple au atins un pret maxim istoric de 144,77 $ pe patru aprilie.De asemenea, analistul RBC Amit Daryanani si-a majorat estimarile privind vanzarile de iPhone in primele trei luni ale anului si privind veniturile fiscale ale companiei pentru tot anul 2017.Potrivit lui Daryanani, trendul actual indica o preferinta a consumatorilor pentru modelele Plus, mai scumpe, ale Apple, ceea ce contribuie pozitiv la pretul mediu de vanzare.Mizuho Securities, banca de investitii si firma de brokeraj, a intarit luni recomandarea de cumparare in cazul actiunilor companiei americane si a stabilit o tinta de 150 dolari pentru actiunile ei, explicand ca se asteapta ca profiturile Apple sa fie in linie cu estimarile sau mai mari decat acestea.Apple isi va prezenta rezultatele financiare pe 2 mai, dupa inchiderea sedintei de tranzactionare de pe Wall Street.Graficele bursiere arata ca titlurile AAPL au avut o evolutie mult mai buna decat cea a indicelui Standard & Poor's 500: