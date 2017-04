Albalact dispare de pe bursa

In noiembrie 2016, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat intentia BSA International de delistare a Albalact, printr-o oferta facuta actionarilor minoritari. In urma delistarii, actionarii minoritari care nu si-au incasat banii pe actiunile Albalact vor putea solicita oricand contravaloarea acestora la pretul de 0,5252 lei pe actiune.Actiunile Albalact erau suspendate de la tranzactionare din 23 noiembrie 2016.Albalact este lider al pietei romanesti de lactate, depasind rivalul Danone in 2016. Grupul Albalact detine brandurile Albalact, Raraul si Zuzu. Compania cu sediul in judetul Alba a avut in 2015 venituri totale de 449 milioane lei (99,4 milioane euro), un profit net de 13,3 milioane lei (3 milioane euro) si peste 600 de angajati, potrivit bilantului depus la Ministerul Finantelor.In septembrie 2016, Albalact a fost preluata de grupul francez Lactalis, cea mai mare companie de produse lactate din lume.