Record istoric pe Wall Street: Nasdaq depaseste pragul de 6.000 de puncte

Nasdaq atinsese pragul de 5.000 in data de 7 martie 2000, in plina bula a sectorului IT."De data asta e diferit. Intr-adevar este. Nu este condus de companii care nu au produse", explica Kim Forrest, senior equity research analyst la Fort Pitt Capital Group din Pittsburgh.Primele 5 companii americane in termeni de capitalizare bursiera - Apple Inc, Alphabet Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc si Facebook Inc - fac parte din indicele Nasdaq.Capitalizarea totala a indicelui Nasdaq Composite este de 9.600 miliarde dolari. Cele mai mari cinci companii au crescut valoarea bursei cu peste 400 de miliarde doar in 2017.