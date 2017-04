Wall Street, in crestere sustinuta. Dow Jones si Nasdaq, recorduri istorice

Bursa de la New York a cunoscut o crestere spectaculoasa marti, investitorii fiind incurajati de rezultatele corporatiste bune din SUA, in special cele din sectorul IT, de rezultatele alegerilor din Franta si de politicile fiscale si protectioniste anuntate de Trump. Nasdaq a ajuns la un record istoric inchizand peste pragul psihologic de 6 mii de puncte, iar Dow Jones a depasit pragul de 20 de mii de puncte.Dow Jones a crescut cu 232.23 puncte (+1,12%) pana la 20.996,12 puncte, fiind la cateva puncte doar de un record istoric.Nasdaq, dominat de actiunile pe tehnologie, a castigat 41.67 puncte si a inchis la 6.025,49 puncte depasind pentru prima data pragul de 6.000 de puncte.Si S & P 500 a crescut cu 14,46 puncte, sau 0,61%, pana la 2.388,61 puncte"Boom-ul din piata are loc datorita impactulului alegerilor franceze si perspectiva unei reforme fiscale, si datorita optimismului cu privire la impozitul pe corporatii", a declarat Jack Ablin de la BMO Private Bank, potrivit AFP.Nasdaq atinsese pragul de 5.000 in data de 7 martie 2000, in plina bula a sectorului IT.Primele 5 companii americane in termeni de capitalizare bursiera - Apple Inc, Alphabet Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc si Facebook Inc - fac parte din indicele Nasdaq.Capitalizarea totala a indicelui Nasdaq Composite este de 9.600 miliarde dolari. Cele mai mari cinci companii au crescut valoarea bursei cu peste 400 de miliarde doar in 2017.