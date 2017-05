Bursele europene, evolutie fara entuziasm, in conditiile in care victoria lui Macron fusese deja digerata

La deschidere, in jurul orei 07,00 GMT, Bursa din Paris scadea cu 0,51% iar cea din Madrid cu 0,20%. Urmand aceeasi tendinta, Frankfurt si Londra evoluau stabil.Rezultatul alegerilor a alungat temerile legate de un eventual Frexit, in conditiile in care Le Pen s-a pronuntat deschis impotriva Uniunii Europene.Cu toate acestea, victoria lui Macron era asteptata de piete de doua saptamani, toate sondajele dandu-l sistematic victorios.Acest deznodamant "fusese deja luat in calcul de burse", foarte optimiste saptamana trecuta, in conditiile in care candidatul En Marche! a fost favoritul investitorilor, datorita declaratiilor acestuia legate de Europa si a orientarilor sale economice, a comentat Yukio Ishizuki, de la Daiwa Securities.